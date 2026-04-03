تحذير صحي في اليابان: ارتفاع إصابات الحصبة ودعوات عاجلة للتطعيم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تشهد اليابان في الآونة الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في حالات الإصابة بالحصبة، ما دفع وزير الصحة كينئيتشيرو أوينو إلى توجيه تحذير للجمهور بضرورة توخي الحذر. وخلال مؤتمر صحفي، شدد الوزير على خطورة المرض، موضحًا أنه شديد العدوى، وقد يؤدي إلى الوفاة بمعدل حالة واحدة من كل ألف حتى في الدول المتقدمة.

وحتى 22 مارس/آذار، بلغ عدد المصابين بالحصبة في اليابان هذا العام 152 حالة، وهو أعلى مستوى يُسجل خلال نفس الفترة منذ عام 2020.

وفي ضوء ذلك، دعا أوينو المواطنين إلى التأكد من تلقي اللقاحات اللازمة، مشيرًا إلى أهمية تطعيم الأطفال المؤهلين ضمن برامج التطعيم الروتينية، وكذلك ضرورة مراجعة الأفراد لسجلات تطعيمهم في حال عدم التأكد منها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)