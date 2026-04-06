متحف هيروشيما للقنبلة الذرية يواصل جذب أعداد قياسية من الزوار

هيروشيما - (جيجي برس)-- أعلن القائمون على متحف هيروشيما التذكاري للسلام، الذي يوثق أول قصف ذري في العالم على مدينة هيروشيما غرب اليابان في أغسطس/ آب 1945، أنه استقطب 2,580,926 زائرًا خلال السنة المالية 2025، مسجلًا بذلك رقمًا قياسيًا للعام الثالث على التوالي.

وأوضحت مؤسسة هيروشيما لثقافة السلام أن إجمالي عدد الزوار للعام المنتهي يوم الثلاثاء ارتفع بنسبة 14% مقارنةً بالعام السابق.

وبلغ عدد الزوار الأجانب 945,618 زائرًا، ما يمثل أكثر من 30% من إجمالي الزوار.

وأرجعت المؤسسة هذا الارتفاع في عدد الزوار إلى تنامي الشعور بالخطر إزاء احتمال استخدام الأسلحة النووية، وإلى زيادة عدد المسافرين الأجانب إلى اليابان في ظل ضعف الين.

قال يوشيفومي إيشيدا، مدير المتحف، في مؤتمر صحفي: ”إن وجود العديد من الزوار هنا وسط وضع عالمي فوضوي يعني الكثير لإطلاع الناس على حقائق التعرض للقصف الذري“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)