اليابان تدرس بعناية طلب ترشيد استهلاك الطاقة وسط ضغوط متزايدة

طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس الحكومة اليابانية بعناية ما إذا كانت ستطلب من الشركات وعامة الناس ترشيد استهلاك الكهرباء والمنتجات البتروبية، وفقًا لما أفادت به عدة مصادر حكومية يوم الجمعة.

وفي ظل المخاوف من احتمال استمرار الصراع العسكري لمدة طويلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، ستتخذ الحكومة قرارها في هذا الشأن بعد تقييم تأثير الوضع في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة والاقتصاد الياباني.

وقال وزير الصناعة ريوسي أكازاوا خلال مؤتمر صحفي في اليوم ذاته: ”سندرس جميع الخيارات السياسية بطريقة لا تؤثر بشكل كبير على الشعب أو الاقتصاد“.

من جانبه، أشار مسؤول حكومي رفيع إلى أن ”الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة مرتفع في اليابان“، مضيفًا أن من المتوقع أن يستجيب الشعب بسرعة إذا طُلب منه ذلك.

وأشار المسؤول إلى أن اليابان لا تزال تمتلك مخزونات نفطية كافية، مضيفًا أن الحكومة ”لن تطلب ذلك قبل انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي (من أواخر أبريل/ نيسان إلى أوائل مايو/ أيار) على الأقل“.