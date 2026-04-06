سفينة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة يابانية تعبر مضيق هرمز

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر يوم الجمعة، بأن سفينة تابعة لشركة ميتسوي أو إس كي لاينز المحدودة، محمّلة بالغاز الطبيعي المسال، نجحت في عبور مضيق هرمز، الذي يخضع حاليًا لحصار فعلي من قبل إيران.

ويُرجّح أن تكون هذه أول سفينة تابعة لشركة يابانية تتمكن من عبور هذا الممر المائي الحيوي منذ فرض طهران الحصار، ردًا على هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت المصادر أن سفينة ”صحار للغاز الطبيعي المسال“، التي كانت واحدة من بين 45 سفينة تديرها شركات يابانية وكانت راسية في الخليج الفارسي، عبرت المضيق متجهة نحو خليج عُمان.

من جانبها، أكدت شركة ميتسوي أو إس كيه لاينز سلامة السفينة وطاقمها.

وقال مسؤول في الشركة: ”سنواصل عملياتنا مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة طواقمنا وشحناتنا وسفننا“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)