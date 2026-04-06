اكتشاف مدهش في طوكيو: شقيقتان من الابتدائي تعثران على أحفورة نادرة

طوكيو - (جيجي برس)-- اكتشفت شقيقتان من مدرسة ابتدائية في طوكيو أحفورة نادرة لحشرة الزيز يعود تاريخها إلى حوالي 300 ألف عام، وذلك بكسر صخرة كانت تُباع كتذكار في أحد المتاحف.

عثرت على الأحفورة، التي تعود إلى العصر البليستوسيني الأوسط، ماهو شينوميا، 11 عامًا، وهي طالبة في الصف السادس، وشقيقتها يونو، 8 أعوام، وهي طالبة في الصف الثالث، وكلاهما من مدينة هيغاشيكورومي. وتجمعهما هواية جمع الأحافير.

بدأ اهتمام ماهو بالأحافير بعد أن شاهدت عينات جمعتها والدتها، تشيكا، واندهشت عندما علمت أن الكائنات الحية يمكن أن تتحول إلى حجر.

في يونيو من العام الماضي، طلبت تشيكا صخرة من متحف كونوها للأحافير في مدينة ناسوشيوبارا، بمحافظة توتشيغي، شرق اليابان، وهي منطقة غنية بالأحافير، وذلك لأغراض الدراسة وكتذكار.



عندما كسرت الشقيقتان الصخرة الموجودة على شرفتهما، اكتشفتا ما بدا أنه رأس حشرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)