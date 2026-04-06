مقابلة: ينبغي على اليابان أن تقود الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح جيتسورو تيراشيما، رئيس معهد البحوث الياباني، بأن على اليابان أن تضطلع بدورٍ فعّال في تحقيق وقفٍ مبكر لإطلاق النار في الحرب الدائرة بين القوات الأمريكية والإسرائيلية وإيران، وذلك من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف.

وقال تيراشيما، الخبير في جمع المعلومات وتحليلها حول منطقة الشرق الأوسط، في مقابلةٍ حديثة مع جيجي برس: ”الأهم هو كيف يمكن لليابان تحديد الموقف والاستراتيجية التي ينبغي اتباعها، في ظلّ هيمنة منطق القوة“.

وأضاف تيراشيما: ”ينظر الكثير من اليابانيين إلى الشرق الأوسط من منظور الطاقة فقط، وهذا قصورٌ في فهمهم للمنطقة“.

وأشار تيراشيما إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زاره عام 2010، حين كان سفيراً لإيران لدى اليابان، لتبادل الآراء حول القضايا النووية.



أخبره عراقجي أن إيران تريد أن تنظر إلى اليابان كنموذج يستخدم الطاقة النووية سلمياً مع امتلاكها كمية كبيرة من البلوتونيوم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)