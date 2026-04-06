【فيديو】مسيرة مدهشة لليوكاي في طوكيو… أساطير يابانية تنبض بالحياة في شوارع أساكوسا
شهدت منطقة أساكوسا في طوكيو، يوم الرابع من الشهر، مسيرة لنحو 80 من الـ«يوكاي» (الكائنات الأسطورية اليابانية) جابت شوارع منطقة التسوق.
ويأتي هذا الحدث ضمن الفعاليات المرتبطة بمعرض «اليوكاي المتحرك»، الذي يتيح للزوار مشاهدة هذه الكائنات التقليدية اليابانية من خلال فنون رقمية، والمقام في مستودع تيرادا بمنطقة شيناغاوا في طوكيو حتى 28 يونيو/حزيران.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)