اليابان تتحرك دبلوماسيًا: مساعٍ لعقد قمة مع إيران وخطط بديلة لمواجهة أزمة الطاقة

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي، يوم الاثنين، بأن الحكومة اليابانية تُرتّب لعقد قمة مع إيران استجابةً لتفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط.

وقالت تاكايتشي، خلال اجتماع لجنة الميزانية في مجلس المستشارين، المجلس الأعلى للبرلمان الياباني: ”نحن بصدد الترتيب لعقد القمة“. وأضافت: ”ندرس جميع السبل الممكنة، بما في ذلك إجراء محادثات رفيعة المستوى“.

وفيما يتعلق بإمكانية دعوة الحكومة للمواطنين لترشيد استهلاك الطاقة والحدّ من الطلب، قالت تاكايتشي إنه، توقّعاً لاستمرار أزمة الطاقة، ”لن نستبعد أي احتمالات وسنتعامل مع الوضع بمرونة“.

أما فيما يخصّ مصادر النفط الخام البديلة، فقد أشارت رئيسة الوزراء إلى دول في آسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كندا وسنغافورة، التي يُعتقد أنها تمتلك القدرة على زيادة الإنتاج، إلى جانب الولايات المتحدة.

وأضافت: ”نحقق تقدمًا ثابتًا في تأمين مصادر بديلة“، مؤكدة أن ”اليابان ككل نجحت في تأمين الكميات اللازمة“.