السفير الإسرائيلي في اليابان: القتال سيستمر حتى توافق إيران على وقف إطلاق النار

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أشار السفير الإسرائيلي لدى اليابان، جلعاد كوهين، يوم الاثنين، بأن الضربات المشتركة التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران ستستمر إلى أن تقبل طهران خطة وقف إطلاق النار المؤلفة من 15 بندًا، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال كوهين، في مقابلة مع وكالة ”جيجي برس“ في طوكيو: ”قد يستمر القتال حتى ثلاث سنوات“. وتتضمن الخطة مطالب بإلزام إيران بالتخلي عن برنامجها النووي ووقف تطوير الصواريخ بعيدة المدى.

وفي السياق ذاته، يرى بعض المراقبين أن ترامب قد يعلن النصر من جانب واحد، خشية تأثير استمرار الصراع على الاقتصاد الأمريكي، ما قد يدفع واشنطن إلى تقليص انخراطها في الشرق الأوسط.

إلا أن كوهين شدد على أن العمليات العسكرية ”تُنفذ بتعاون كامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل“، مؤكدًا استمرار هذا التنسيق حتى انتهاء القتال.

من جهة أخرى، نفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي غابارد، أن تكون إيران قد أنتجت أسلحة نووية. غير أن كوهين قال: ”نحن متأكدون بنسبة 100% من أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي“، مضيفًا أن إسرائيل حصلت على وثائق إيرانية ذات صلة، وتمت مشاركتها مع ترامب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)