مازدا توقف إنتاج سيارات مخصصة للشرق الأوسط بسبب إغلاق مضيق هرمز

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة مازدا موتور، يوم الاثنين، تعليق إنتاج السيارات المخصصة للتصدير إلى الشرق الأوسط حتى شهر مايو على الأقل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وفي محاولة للحفاظ على مستويات الإنتاج المحلي، تعتزم الشركة زيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية كبديل مؤقت.

وتنتج مازدا نحو 30 ألف سيارة سنويًا موجهة إلى أسواق الشرق الأوسط، إلا أن الشحنات إلى المنطقة توقفت منذ مارس على خلفية الحرب في إيران.

وفي السياق ذاته، بدأت شركات صناعة السيارات اليابانية الأخرى، بما في ذلك تويوتا موتور، تقليص إنتاجها المخصص للتصدير إلى الشرق الأوسط.

وتسعى هذه الشركات إلى إيجاد مسارات تصدير بديلة، غير أن مسؤولًا تنفيذيًا في إحدى كبرى شركات القطاع أشار إلى أن الاعتماد على هذه البدائل قد يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف النقل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)