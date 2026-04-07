وزير الخارجية الياباني يدعو إيران لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

طوكيو - (جيجي برس)-- حث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، يوم الاثنين، إيران على ضمان سلامة الملاحة لجميع السفن، بما فيها السفن التابعة لليابان، في مضيق هرمز.

وجاء هذا الطلب خلال محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ويُذكر أن المضيق، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط، مغلق فعلياً من قبل إيران في خضم نزاعها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأعرب موتيغي عن قلقه البالغ إزاء استمرار تبادل الهجمات الانتقامية، وأكد مجدداً موقف اليابان الثابت بأن خفض التصعيد في أسرع وقت ممكن يُعدّ أمراً بالغ الأهمية. ودعا إيران إلى تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن، والانخراط بجدية في الجهود الدبلوماسية مع الدول المعنية، مثل مفاوضات وقف إطلاق النار.

وشرح عراقجي الوضع الراهن المحيط بإيران وموقف بلاده.

وطلب موتيغي الإفراج المبكر عن مواطن ياباني محتجز في إيران. وردّ عراقجي قائلاً إنه يأخذ الطلب على محمل الجد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)