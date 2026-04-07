بسبب إيران… ترامب ينتقد اليابان

واشنطن - جيجي برس-- انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين كلاً من اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا لعدم دعمها العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وخلال مؤتمر صحفي، جدد ترامب انتقاداته لحلف شمال الأطلسي بسبب تردده في التعاون مع الولايات المتحدة، ثم تساءل قائلاً: ”هل تعلمون من لم يساعدنا أيضاً؟“، مشيراً بالاسم إلى اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وأكد ترامب: ”لدينا 50 ألف جندي في اليابان لحمايتها من كوريا الشمالية“.

وعن كوريا الجنوبية، قال الرئيس: ”لدينا 45 ألف جندي في خطر، على مقربة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي يمتلك الكثير من الأسلحة النووية“.

وخلال لقائه مع رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي في مارس/أذار، قال ترامب إن اليابان، على عكس حلف شمال الأطلسي، ”تبذل جهداً كبيراً“. وفي المناقشات اللاحقة داخل البرلمان الياباني، أشارت تاكايتشي إلى أنها تعتقد أن الولايات المتحدة تفهم أن اليابان تواجه قيوداً دستورية فيما يتعلق بإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز.