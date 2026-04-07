الحكومة اليابانية تُقرّ مشروع قانون لاعتماد الكتب المدرسية الرقمية رسميًا

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي باعتبار الكتب المدرسية الرقمية مواد تعليمية رسمية تُعادل الكتب المطبوعة التقليدية، مع إتاحة توزيعها مجانًا على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

ومن المقرر أن يبدأ اعتماد هذه الكتب كمواد دراسية أساسية ابتداءً من السنة المالية 2030، بعد إخضاعها لمراجعة حكومية في السنة المالية 2028، إذ تُعامل حاليًا بوصفها مواد تعليمية تكميلية.

وسيتولى مجلس التعليم المحلي مسؤولية اختيار الكتب المعتمدة، مع إمكانية استخدام الكتب الورقية بشكل منفصل أو بالتوازي مع النسخ الرقمية.

وتتيح الكتب المدرسية الرقمية مزايا متعددة، من بينها استخدام الخصائص الصوتية لمساعدة الطلاب على تحسين النطق في تعلم اللغة الإنجليزية، فضلًا عن دعم التعلم التفاعلي، مثل التدرب على العزف على الآلات الموسيقية كآلة التسجيل عبر مشاهدة مقاطع الفيديو.

في المقابل، يثير هذا التوجه مخاوف لدى بعض الأوساط بشأن الآثار الصحية المحتملة على الأطفال، لا سيما ما يتعلق بتأثير الاستخدام المطول للشاشات على صحة البصر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)