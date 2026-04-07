إيران تفرج بكفالة عن مواطن ياباني محتجز منذ يناير

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، يوم الثلاثاء أن إيران أفرجت بكفالة عن مواطن ياباني كان محتجزًا منذ 20 يناير/كانون الثاني.

ويُعتقد أن الشخص الذي أُفرج عنه يوم الاثنين هو رئيس مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بطهران.

واجتمع السفير الياباني لدى إيران مع المواطن بعد الإفراج عنه، وأكد أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية.

وقال كيهارا في مؤتمر صحفي: ”سنواصل بذل كل جهد ممكن لضمان الإفراج التام عن هذا الشخص في أسرع وقت ممكن“، موضحًا أن الإفراج لا يزال بكفالة فقط.

ورفضت الحكومة تقديم مزيد من التفاصيل، بما في ذلك معلومات التعريف، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية.