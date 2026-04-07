إلقاء القبض على رجل باكستاني في اليابان بتهمة تهريب منشطات

طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت الشرطة اليابانية وسلطات أخرى القبض على رجل باكستاني وخمسة آخرين بتهمة تهريب 270 كيلوغرامًا من المنشطات إلى اليابان، بقيمة تقارب 14.3 مليار ين، من الإمارات العربية المتحدة خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.

ونفى بوت شفقت مشتاق، تاجر سيارات مستعملة باكستاني يبلغ من العمر 53 عامًا، التهم الموجهة إليه، وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق. وتشتبه شرطة العاصمة طوكيو في أن مشتاق عضو في شبكة تهريب مخدرات باكستانية.

ووفقًا للشرطة، أخفى مشتاق المنشطات في 18 كيسًا من أصل 742 كيسًا من مسحوق أبيض يُستخدم كمستحضر تجميل، داخل حاوية قادمة من الإمارات. ووصلت الحاوية إلى رصيف ميناء طوكيو في ديسمبر/ كانون الأول، وبقيت هناك حتى تم الإعلان عنها للاستيراد في مارس/ آذار، بحسب الشرطة ومصادر أخرى.

أما الرجال الخمسة الآخرون، الذين يحملون جنسيات باكستانية أو سريلانكية، فيُعتقد أنهم ساعدوا في إجراءات التصدير والنقل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)