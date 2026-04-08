باحثون يابانيون يكتشفون دليلاً على تطور البلاستيدات الخضراء

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف فريق من الباحثين اليابانيين أن طحلب ”رابازا فيريديس“، وهو كائن حيّ حقيقي النواة أحادي الخلية، يرسل بروتينات مشتقة من جيناته إلى البلاستيدات الخضراء التي يستخلصها من الطحالب الخضراء، ما يُحفّزها على أداء عملية التمثيل الضوئي.

وأوضح الفريق البحثي، الذي يضم البروفيسور يويتشيرو كاشياما من جامعة فوكوي للتكنولوجيا والمحاضر ماسامي ناكازاوا من جامعة أوساكا الحضرية، أن هذه النتائج تمثل مفتاحًا مهمًا لفهم كيفية تطور البلاستيدات الخضراء.

ويُعتقد أن الطحالب الخضراء، وكذلك النباتات، نشأت من خلال استيعاب البكتيريا الزرقاء—وهي كائنات بدائية النواة—وتحويرها إلى بلاستيدات خضراء قادرة على القيام بعملية التمثيل الضوئي.

وكان طحلب ”رابازا فيريديس“ قد اكتُشف عام 2012 في بركة مدّ وجزر على الساحل الغربي لكندا، حيث اعتُقد في البداية أنه يتغذى على طحلب ”تيتراسلمايس“، أحد أنواع الطحالب الخضراء. غير أن دراسة نُشرت عام 2023 كشفت أنه يعتمد حصريًا على البلاستيدات الخضراء التي يستخلصها ويُعيد توظيفها.

ورغم أن البلاستيدات الخضراء تمتلك حمضًا نوويًا خاصًا بها، فإن العديد من البروتينات الأساسية لعملية التمثيل الضوئي تُنتَج استنادًا إلى جينات الطحالب الخضراء والنباتات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)