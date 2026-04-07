الشرطة اليابانية تكثّف البحث عن طفل مفقود في جبال كيوتو

كيوتو - (جيجي برس)-- يواصل محققو الشرطة، يوم الثلاثاء، عمليات البحث عن طفل يبلغ من العمر 11 عامًا في المناطق الجبلية القريبة من منزله في مدينة نانتان بمحافظة كيوتو، غربي اليابان.

وكان يوكي أداتشي، وهو تلميذ في الصف السادس الابتدائي، قد فُقد منذ صباح 23 مارس/ آذار، بعد أن أوصله والده إلى المدرسة نحو الساعة الثامنة، بحسب ما أفادت به شرطة محافظة كيوتو.

ولاحظت معلمة فصله عند نحو الساعة 8:30 صباحًا غيابه عن المدرسة، قبل أن تتواصل مع والديه قرابة الساعة 11:50. وفي حوالي الظهر، أبلغ والده الشرطة باختفائه.

وفي 29 مارس/ آذار، عثر أقارب الطفل على حقيبته في منطقة جبلية تبعد نحو 3 كيلومترات غرب المدرسة.

وقد دفعت الشرطة بنحو 700 عنصر للمشاركة في عمليات البحث، إلا أنه لم يتم العثور حتى الآن على أي أدلة إضافية باستثناء حقيبة الظهر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)