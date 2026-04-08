شركات يابانية على حافة الانهيار للحفاظ على تشغيل مصانع الإيثيلين

طوكيو - (جيجي برس)-- تسعى كبرى شركات الكيماويات في اليابان إلى تفادي توقف مصانع إنتاج الإيثيلين، المادة الأساسية في صناعة البلاستيك والألياف الصناعية، في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

ونظرًا لأن إعادة تشغيل هذه المصانع تستغرق أكثر من شهر في حال توقفها، يتجه المصنّعون إلى خفض مستويات الإنتاج كإجراء احترازي يضمن استمرارية التشغيل.

كما تعمل الشركات على تنويع مصادر استيراد النافثا - وهي مادة خام مشتقة من النفط تُستخدم في إنتاج الإيثيلين - بعيدًا عن الشرق الأوسط، مع تمرير جزء من التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين للحفاظ على ربحية العمليات.

وفي هذا السياق، حذر كوشيرو كودو، رئيس جمعية صناعة البتروكيماويات اليابانية ورئيس شركة أساهي كاساي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 24 مارس/آذار، من أن ”السيناريو الأسوأ يتمثل في الاضطرار إلى إيقاف منشآت الإنتاج“.

وأضاف: ”نعتقد أننا قادرون على تجاوز شهر أبريل/نيسان، فيما تبذل كل شركة أقصى جهودها لضمان استمرار العمليات حتى بعد عطلة الأسبوع الذهبي“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)