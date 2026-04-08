السفارة الإسرائيلية في طوكيو توضح وتصحح تصريح السفير بعد مقابلة إعلامية

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت السفارة الإسرائيلية في طوكيو، يوم الثلاثاء، تصحيح تصريح سابق لسفير إسرائيل لدى اليابان، جلعاد كوهين، كان قد أشار فيه إلى أن الضربات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران قد تستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت السفارة أن هذا التصريح، الذي أدلى به كوهين خلال مقابلة مع ”جيجي برس“ يوم الاثنين، جاء نتيجة خطأ غير مقصود في التعبير، مشيرة إلى أنه كان يقصد الإشارة إلى تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستنفذ ضربات قوية ضد إيران خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

وأكدت السفارة أن السفير لم يقدم أي تقديرات زمنية محددة بشأن مدة العمليات العسكرية.

وأضافت أن القتال سيستمر إلى أن تقبل إيران خطة وقف إطلاق النار المؤلفة من 15 بندًا، والتي طرحتها الولايات المتحدة، وهو ما كان السفير قد أشار إليه في المقابلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)