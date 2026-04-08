اليابان تؤمّن احتياجاتها النفطية حتى 2027 وتوسع وارداتها خارج مضيق هرمز

طوكيو - (جيجي برس)-- تتمتع اليابان باحتياطيات نفطية كافية لتغطية احتياجاتها حتى بداية عام 2027، بحسب ما صرحت به رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي يوم الثلاثاء.

وفي حديثها للصحافة، أوضحت أن هذا الوضع جاء نتيجة الجهود المبذولة لزيادة الواردات من الولايات المتحدة، إضافة إلى دول في الشرق الأوسط لا تمر شحناتها عبر مضيق هرمز، الذي يخضع حاليًا لحصار فعلي من قبل إيران.

وأضافت أن واردات النفط من الولايات المتحدة يُتوقع أن ترتفع بنحو أربعة أضعاف مقارنة بشهر مايو/أيار من العام السابق.

كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أن اليابان ستواصل التواصل مع الدول المنتجة للنفط من أجل زيادة الكميات التي يتم نقلها دون المرور عبر مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، أكدت أنه يمكن للحكومة اللجوء إلى أموال الاحتياطي المدرجة في ميزانية السنة المالية 2026، التي أُقرت مؤخرًا، لتمديد دعم أسعار البنزين عند الحاجة.