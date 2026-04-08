رئيسة وزراء اليابان تطلب من دولة الإمارات ضمان استقرار إمدادات النفط الخام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- طلبت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، يوم الثلاثاء، من دولة الإمارات العربية المتحدة ضمان استقرار إمدادات النفط الخام إلى اليابان، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وخلال مكالمة هاتفية مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكدت تاكايتشي أن اليابان تدعو إيران إلى وقف هجماتها على الإمارات والدول المجاورة.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والعمل المشترك من أجل تهدئة الأوضاع في أقرب وقت ممكن.

وتُعدّ الإمارات أحد أبرز موردي النفط الخام لليابان، كما تمتلك موانئ بحرية تقع خارج مضيق هرمز، الذي أُغلق فعليًا من قبل إيران على خلفية تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، يوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، حيث أكد الطرفان أهمية التعاون الوثيق بين البلدين في التعامل مع تطورات الوضع في الشرق الأوسط.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)