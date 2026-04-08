طوكيو ديزني سي يحتفل بمرور 25 عامًا بفعالية تمتد لعام كامل

أخبار اليابان

أورايسو، تشيبا - (جيجي برس)-- يستعد متنزه طوكيو ديزني سي للاحتفال هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، حيث كشفت شركة أورينتال لاند، المشغلة للمنتزه، عن فعالية تمتد على مدار عام كامل، وذلك خلال عرض لوسائل الإعلام يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تُقام احتفالية ”سباركلينغ يوبيلِي“ في الفترة من 15 أبريل/نيسان وحتى نهاية مارس/أذار من العام المقبل داخل المتنزه الواقع في مدينة أورايسو بمحافظة تشيبا، شرق طوكيو.

وستعزز الفعالية الأجواء الاحتفالية من خلال تزيين أرجاء المتنزه بألوان مستوحاة من زرقة المحيط، إلى جانب عروض تُقام على متن القوارب يشارك فيها ميكي ماوس، بالإضافة إلى طرح منتجات تذكارية خاصة.

كما سيتم تشغيل أغنية رسمية خاصة بالذكرى داخل المتنزه، فيما ستقدم المطاعم قوائم طعام مميزة بهذه المناسبة.

وكان طوكيو ديزني سي قد استضاف في يناير/كانون الثاني من هذا العام مشروعًا تمهيديًا بعنوان ”دانس ذا غلوب!“، استعرض من خلاله الرقص والموسيقى من مختلف أنحاء العالم.