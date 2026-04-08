كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس)-- أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت، صباح الأربعاء، عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.

وذكرت الهيئة أن الصواريخ أُطلقت من محيط مدينة وونسان في مقاطعة كانغوون شرقي البلاد، ويُعتقد أنها قطعت مسافة تُقدّر بنحو 240 كيلومترًا. ويُعدّ هذا الإطلاق الصاروخي الباليستي الرابع المؤكد لكوريا الشمالية هذا العام.

وجاء هذا الإطلاق بعد يوم واحد فقط من إطلاق كوريا الشمالية مقذوفًا مجهولًا من منطقة بيونغ يانغ يوم أمس الثلاثاء.

وقد اختفى المقذوف، الذي يُعتقد أنه أُطلق صباح الثلاثاء، بعد وقت قصير من إطلاقه، ما يشير بوضوح إلى تعرضه لعطل.

وفي ظل تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية عن دبلوماسي رفيع المستوى أكد فيها أن كوريا الجنوبية لا تزال ”دولة معادية“، يُنظر إلى هذه الإطلاقات على أنها رسالة تُبرز الموقف العدائي لبيونغ يانغ تجاه سيول.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن المقذوف الذي أُطلق يوم الثلاثاء كان متجهًا نحو شرق شبه الجزيرة الكورية، قبل أن يختفي بعد فترة وجيزة، ما يرجّح فشل عملية الإطلاق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)