اليابان ترحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

طوكيو - (جيجي برس)-- رحبت الحكومة اليابانية باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، واعتبرته خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع، بحسب ما صرّح به كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، يوم الأربعاء.

وقال كيهارا خلال مؤتمر صحفي: ”نأمل في التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في أقرب وقت ممكن عبر القنوات الدبلوماسية“.

وأضاف أن الأولوية تكمن في خفض حدة التوتر، بما يشمل ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، في إشارة إلى هذا الممر الحيوي الذي أُغلق فعليًا.

وأكد أن الحكومة اليابانية ستواصل جهودها الدبلوماسية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي.

كما أشار إلى أن طوكيو تعمل على ترتيب اتصال هاتفي بين رئيسة الوزراء، تاكايتشي ساناي، والرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)