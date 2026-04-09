نحو ثورة طبية: اليابان تناقش شمول الخلايا الجذعية متعددة القدرات ضمن التأمين الصحي

طوكيو - (جيجي برس)-- بدأ المجلس الطبي المركزي للتأمين الاجتماعي في اليابان، يوم الأربعاء، مناقشة توسيع نطاق التغطية ليشمل منتجين من علاجات الطب التجديدي المعتمدة على الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات.

ومن المتوقع أن يحدد المجلس، الذي يقدّم المشورة لوزير الصحة، الأسعار الرسمية لهذين المنتجين خلال فصل الصيف، على أن يبدأ استخدامهما في الممارسة الطبية بعد ذلك.

ويشمل النقاش منتجين رئيسيين: ”ريهارت“ الذي تطوره شركة كوريبس الناشئة المنبثقة من جامعة أوساكا، و”أمشيبيري“ التابع لشركة سوميتومو فارما.

ويُعد ”ريهارت“ رقعة من خلايا عضلة القلب المشتقة من الخلايا الجذعية، تُزرع على قلب المريض بهدف دعم واستعادة وظائفه.

أما ”أمشيبيري“، فهو علاج يعتمد على خلايا سلفية عصبية دوبامينية، يُستخدم لعلاج مرض باركنسون، حيث تتحول هذه الخلايا بعد زراعتها في الدماغ إلى خلايا عصبية، ما يسهم في تحسين الوظائف الحركية لدى المرضى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)