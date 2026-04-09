رئيسة وزراء اليابان تدعو الرئيس الإيراني إلى خفض التصعيد في أسرع وقت

طوكيو - (جيجي برس)-- دعت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، إيران إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن، وذلك خلال مكالمة هاتفية استمرت نحو 25 دقيقة مع الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، يوم الأربعاء.

كما شددت تاكايتشي على ضرورة ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره ممرًا حيويًا لنقل النفط الخام، مؤكدة أهمية تأمين عبور سفن جميع الدول، بما في ذلك اليابان. واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل الوثيق.

وتُعد هذه أول محادثات بين الزعيمين منذ الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير.

وأعربت رئيسة الوزراء عن ترحيب اليابان باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تم التوصل إليه يوم الثلاثاء ويمتد لمدة أسبوعين.

وقالت تاكايتشي: ”إن خفض التوتر بسرعة، بما في ذلك ضمان الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، أمر بالغ الأهمية“، معربةً عن أملها في التوصل إلى السلام في أقرب وقت ممكن عبر الجهود الدبلوماسية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)