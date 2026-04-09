رغم نيران الشرق الأوسط.. لماذا تنخفض أسعار الوقود في اليابان؟
أخبار اليابان اقتصاد
طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات وزارة الصناعة اليابانية يوم الأربعاء، أن متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي في اليابان سجل انخفاضاً قدره 2.80 ين مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل إلى 167.40 ين للتر الواحد، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين، وهو الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.
وقد تراجع السعر في المحطات إلى ما دون المستوى الذي تستهدفه الحكومة (170 يناً) بفضل الدعم الحكومي، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً نتيجة التوترات المتعلقة بإيران.
وانخفض متوسط الأسعار في جميع المحافظات اليابانية باستثناء كيوتو وإيشيكاوا اللتين شهدتا ارتفاعاً. وسجلت ناغاساكي أعلى متوسط سعر عند 178.00 ين، بينما سجلت آيتشي أدنى مستوى عند 159.50 ين.
وفي سياق متصل، ذكرت الوزارة يوم الأربعاء أنها عززت عمليات مسح مراقبة أسعار البنزين التي تجريها لمحطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، وذلك لضمان انعكاس تأثير الإعانات الحكومية بشكل كامل على أسعار التجزئة.
وتمت زيادة وتيرة المسح من مرة واحدة إلى مرتين شهرياً، مع قيام مسؤولي الوزارة بزيارات ميدانية لمحطات الوقود التي تظل أسعارها مرتفعة، للاستفسار عن أسباب عدم انخفاضها ولشرح أهداف برنامج الدعم الحكومي.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)