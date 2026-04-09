اليابان تعزز قدراتها الدفاعية بتخصيص 17 مطاراً وميناءً للاستخدام العسكري والأمني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- في خطوة تهدف إلى تعزيز الدفاعات الوطنية، قررت الحكومة اليابانية توسيع قائمة المرافق الاستراتيجية المخصصة لتشمل 17 مطاراً وميناءً إضافياً، مما يتيح لقوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل الياباني استخدامها بشكل مستمر بدءاً من وقت السلم.

ووفقاً للقرار الصادر يوم الأربعاء، شملت القائمة الجديدة مرافق حيوية من بينها مطار ”نيو شيتوز“ في محافظة هوكايدو شمالاً، ومطار ”تشوبو سنتراير“ الدولي في محافظة آيتشي بوسط البلاد، بالإضافة إلى ميناء ”سينداي-شيوغاما“ في محافظة مياغي بشمال شرق البلاد. وبهذه الإضافة، يرتفع إجمالي عدد المرافق المخصصة لهذا الغرض إلى 57 مرفقاً، موزعة بين 24 مطاراً و33 ميناءً.

وتتضمن خطة التخصيص تنفيذ مشاريع إنشائية تشمل توسيع مدارج الطائرات وتحسين المصدات البحرية، لضمان جاهزية هذه المواقع للاستخدام من قبل قوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل في حالات الطوارئ المحتملة.

وعلى الصعيد المالي، رصدت الحكومة ميزانية ضخمة للسنة المالية 2026 بلغت 225 مليار ين لتغطية التكاليف المرتبطة بهذه التجهيزات، بما في ذلك تطوير شبكات الطرق لتسهيل الوصول إلى المرافق المخصصة في مناطق هوكايدو، وكيوشو بالجنوب الغربي، وأوكيناوا في أقصى الجنوب. ويُعد هذا التمويل قفزة نوعية، حيث تجاوز ضعف الميزانية المخصصة في العام السابق والتي كانت تبلغ 96.8 مليار ين.