دراسة لتحليل تأثير ظهور الدببة على كبار السن في اليابان

أكيتا - (جيجي برس)-- من المقرر إجراء دراسة لتحليل تأثير ظهور الدببة على الحياة اليومية والصحة النفسية لكبار السن في محافظة أكيتا، التي سجلت أكبر عدد من ضحايا هجمات الدببة في اليابان خلال السنة المالية 2025.

وسيقود الدراسة هيدتاكا أوتا، رئيس مركز الأبحاث المتقدمة لطب الشيخوخة وعلم الشيخوخة بجامعة أكيتا، حيث قال: ”نتوقع أن تكون نتائج الدراسة مفيدة للمحافظات الأخرى“.

وفي هذه المحافظة الواقعة شمال شرق البلاد، تعرّض 67 شخصًا لهجمات الدببة، بينهم أربعة لقوا حتفهم، خلال السنة المنتهية في مارس، كما تم الإبلاغ عن مشاهدات للدببة حتى في المناطق الحضرية.

وخلال تلك السنة المالية، بدأ أوتا وزملاؤه مشروعًا لدعم جهود الوقاية من الخرف لدى كبار السن، شمل إجراء اختبارات للوظائف الإدراكية. ووفقًا لهم، أفاد نحو 10% من المشاركين في المشروع بصعوبة زيارة الأطباء أو ممارسة الرياضة في الهواء الطلق منذ تزايد مشاهدات الدببة في خريف العام الماضي.

وفي ضوء هذه المعطيات، سيُجري الفريق الذي يقوده أوتا مسحًا جديدًا خلال السنة المالية 2026، لاستطلاع كيفية تأثير مشاهدة الدببة على وتيرة خروج كبار السن وحالتهم البدنية والنفسية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)