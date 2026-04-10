اليابان و8 دول تدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعت اليابان وثماني دول أخرى إلى إحلال السلام في لبنان، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء في بيان مشترك لقادة الدول التسع، صدر يوم الأربعاء: ”ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، بما في ذلك في لبنان“، مع التأكيد على ضرورة إجراء مفاوضات تفضي إلى ”إنهاء سريع ودائم للحرب“.

وشمل البيان قادة كل من اليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والدنمارك وهولندا وإسبانيا، إلى جانب رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن محادثات السلام يمكن أن تسهم في تجنب أزمة طاقة عالمية حادة، مؤكدًا أن حكومات الدول المشاركة ستعمل على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره ممرًا حيويًا لنقل النفط الخام.

من جانبه، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: ”نأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت ممكن من خلال الجهود الدولية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)