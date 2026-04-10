اليابان تعتزم ضخ المزيد من احتياطيات النفط الحكومية

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة، يوم الخميس، بأن الحكومة اليابانية تعتزم ضخ المزيد من احتياطيات النفط الحكومية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

ورأت الحكومة أن ضخ كميات إضافية من النفط بات ضروريًا لضمان استقرار الإمدادات، رغم التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران.

وتدرس السلطات ضخ كمية تعادل استهلاك 20 يومًا محليًا، مقارنة بـ 30 يومًا في الجولة السابقة، في ضوء التقدم الذي أحرزته اليابان في تأمين مسارات بديلة لواردات النفط.

ونقل عن مسؤول رفيع في وزارة الصناعة قوله إن الحكومة تبحث عدة سيناريوهات، تشمل إطلاق كميات تغطي استهلاك 20 أو 15 أو 10 أيام.

كما يُتوقع أن تُبقي الحكومة على الحد الإلزامي لاحتياطيات النفط لدى القطاع الخاص عند 55 يومًا بعد يوم الأربعاء، بعدما خُفّض سابقًا من 70 يومًا.





