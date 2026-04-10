اليابان وسلطنة عُمان تتعاونان لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفق وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي ونظيره العُماني، السيد بدر بن حمد البوسعيدي، يوم الخميس، على تعزيز التعاون لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

وخلال محادثات هاتفية استمرت نحو 20 دقيقة، شدد موتيغي على أهمية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نهائي يُنهي النزاع بينهما.

وأشار إلى أن مضيق هرمز يُعدّ شريانًا حيويًا للخدمات اللوجستية العالمية ومصلحة عامة دولية، مؤكدًا أن تأمين مرور السفن التابعة لجميع الدول يمثل أولوية قصوى.

من جانبه، أعرب الوزير العُماني عن استعداد بلاده للتعاون مع اليابان من أجل تحقيق الاستقرار في المضيق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)