هل تعطل أزمة الشرق الأوسط طموحات اليابان العالمية في نشر ثقافة الماتشا؟
أخبار الياباناقتصاد
طوكيو - (جيجي برس)-- قام وزير الزراعة الياباني، نوريكازو سوزوكي، بزيارة ميدانية لمقهى ”ماتشامون“ (Matchamon) المتخصص في مشروبات الماتشا بالعاصمة طوكيو، حيث عقد اجتماعاً مع مسؤولي الشركة المشغلة لبحث خطط التوسع الخارجي وتأثير التوترات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط على قطاع الشاي.
وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، أكد المسؤولون التنفيذيون للمقهى استقرار عملية تأمين المواد الخام حتى الآن، إلا أنهم أشاروا إلى اضطرار الشركة لتأجيل افتتاح فروعها المخطط لها في الشرق الأوسط نتيجة الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه قطاع الشاي الأخضر نمواً قياسياً؛ حيث بلغت قيمة صادرات اليابان منه (بما في ذلك الماتشا) نحو 72.1 مليار ين خلال عام 2025، محققاً بذلك أكبر معدل نمو سنوي في القيمة التصديرية مقارنة بجميع المنتجات الزراعية والسمكية والغابات في البلاد.
من جانبه، أبدى الوزير تفاؤله بقدرة المقاهي اليابانية في الخارج على نقل الجاذبية الحقيقية للماتشا إلى الجمهور العالمي، معتبراً إياها مكملاً أساسياً لعمليات تصدير المنتج الخام.
وعلى الجانب الإنتاجي، رصد المقال تصاعداً في مخاوف مزارعي الشاي بشأن تأمين الوقود اللازم للعمليات الزراعية، خاصة في ظل أزمة الشرق الأوسط. وتبرز هذه المخاوف بشكل كبير خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، وهي الفترة التي تتطلب استهلاك كميات ضخمة من زيت الوقود لتنفيذ عمليات حيوية مثل تجفيف أوراق الشاي المحصودة.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)