ثلاثة أفلام يابانية تتنافس على السعفة الذهبية

أخبار اليابان

باريس - (جيجي برس)-- أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي، يوم الخميس، عن تنافس ثلاثة مخرجين يابانيين—هيروكازو كوريدا، ريوسكي هاماجوتشي، وكوجي فوكادا—على جائزة السعفة الذهبية في دورة هذا العام، المقرر إقامتها في مايو/أيار المقبل في جنوب فرنسا.

ويُعدّ ترشح ثلاثة مخرجين يابانيين في الوقت نفسه للجائزة الكبرى أمرًا نادرًا في تاريخ المهرجان.

ويشارك كوريدا بفيلم ”خروف في الصندوق“، وهو عمل ذو طابع مستقبلي يروي قصة زوجين يتبنيان روبوتًا بشريًا يشبه ابنهما الراحل، ويقوم ببطولته هاروكا أياس ودايغو من ثنائي الكوميديا ”تشيدوري“.

أما ريوسكي هاماغوتشي، فيخوض المنافسة بفيلم ”فجأة“، الذي يتناول تفاعلات بين امرأة يابانية تعاني من المرض ومدير دار رعاية مسنين في فرنسا.

في حين يقدّم كوجي فوكادا فيلم ”مذكرات ناغي“، حيث تؤدي تاكاكو ماتسو دور البطولة، مجسدة شخصية نحّاتة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)