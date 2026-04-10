خطوة لمعالجة فجوة التوظيف… اليابان تطلق برنامج دعم لجيل ”العصر الجليدي“

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرت الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، برنامج دعم مخصصًا لما يُعرف بجيل ”العصر الجليدي“ في سوق العمل، مع خطة لتنفيذ إجراءات مكثفة على مدى ثلاث سنوات تمتد حتى السنة المالية 2028.

ويستهدف البرنامج تحسين ظروف العمل وتأمين السكن لهذا الجيل، الذي واجه صعوبات في الحصول على وظائف مستقرة عقب تخرجه خلال فترة ما بعد انهيار فقاعة الاقتصاد الياباني في أوائل التسعينيات.

ومن المقرر تقييم التقدم المحرز سنويًا من خلال اجتماعات تضم ممثلين عن الحكومات المحلية والعمال والإدارة، إلى جانب خبراء، على أن يتم تعديل سياسات الدعم وفقًا للنتائج.

وبموجب البرنامج، ستوفر مكاتب التوظيف الحكومية ”هالو وورك“ معلومات حول فرص تغيير الوظائف بما يسهم في زيادة الأجور، إلى جانب إتاحة برامج لإعادة تأهيل المهارات بدعم من الحكومات المحلية.

كما تسعى الحكومة، في إطار الاستعداد لشيخوخة هذا الجيل، إلى تسهيل توفير مساكن منخفضة التكلفة، فضلًا عن دعم فرص العمل لمن تجاوزوا سن 65 عامًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)