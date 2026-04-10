”سوبر-وان“ القادمة.. هوندا تراهن على خفة الوزن لغزو سوق السيارات الكهربائية في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور يوم الجمعة عن عزمها طرح طراز جديد من السيارات الكهربائية المدمجة يطلق عليه اسم ”سوبر-وان“ (Super-ONE)، حيث من المقرر إطلاقه في الأسواق اليابانية في أواخر شهر مايو/أيار. وأوضحت الشركة أن سيارة ”سوبر-وان“ تزن 1,090 كيلوغراماً، مشيرة إلى أنها تعد واحدة من أخف السيارات وزناً في فئتها بين جميع سيارات الركاب الكهربائية المتوفرة في السوق اليابانية، وقد تم تطوير هذا الطراز بناءً على سلسلة سياراتها الصغيرة المعروفة باسم ”إن“ (N Series).