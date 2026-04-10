”سوبر-وان“ القادمة.. هوندا تراهن على خفة الوزن لغزو سوق السيارات الكهربائية في اليابان
أخبار اليابانتكنولوجيا
طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور يوم الجمعة عن عزمها طرح طراز جديد من السيارات الكهربائية المدمجة يطلق عليه اسم ”سوبر-وان“ (Super-ONE)، حيث من المقرر إطلاقه في الأسواق اليابانية في أواخر شهر مايو/أيار. وأوضحت الشركة أن سيارة ”سوبر-وان“ تزن 1,090 كيلوغراماً، مشيرة إلى أنها تعد واحدة من أخف السيارات وزناً في فئتها بين جميع سيارات الركاب الكهربائية المتوفرة في السوق اليابانية، وقد تم تطوير هذا الطراز بناءً على سلسلة سياراتها الصغيرة المعروفة باسم ”إن“ (N Series).
ومن خلال العمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة عبر تقليل وزن المركبة، أصبح بإمكان السيارة قطع مسافة تصل إلى 274 كيلومتراً بشحنة واحدة. وفيما يتعلق بالتكلفة، لم يتم الإعلان عن السعر الرسمي حتى الآن، إلا أن شركة هوندا ذكرت أنها ستعمل على جعل الطراز الجديد متاحاً بأسعار معقولة وميسرة للمستهلكين بمساعدة الإعانات والدعم الحكومي. وتأتي هذه الخطوة في ظل إيمان الشركة بأن سوق السيارات الكهربائية المدمجة المحلي لا يزال يمتلك مساحات وفرصاً كبيرة للنمو والتطور.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)