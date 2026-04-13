هل تستخدم المكملات الغذائية بشكل آمن؟ استطلاع ياباني يكشف أرقامًا مقلقة

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع رأي في اليابان أن نحو واحد من كل خمسة مستخدمين للمكملات الغذائية يتجاوزون الكميات اليومية الموصى بها من قبل الشركات المصنعة.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت على حوالي 2000 بالغ ياباني خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2024، من قبل فريق بحثي بقيادة البروفيسورة كيكو أساكورا من جامعة توهو.

ووفقًا للنتائج، أفاد نحو 370 من مستخدمي المكملات الغذائية أي ما يعادل 18.5% بأنهم يتناولون كميات تتجاوز المعايير المحددة. وكانت هذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا، والعاملين، وكذلك بين مستخدمي المكملات على شكل أقراص، ومن استمروا في استخدامها لمدة ستة أشهر أو أكثر.

ويرى فريق البحث أن ارتفاع معدلات الاستهلاك المفرط قد يرتبط جزئيًا بالمخاوف الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، إلى جانب سهولة تناول المكملات في هيئة أقراص.

كما أظهرت النتائج أن نحو 300 من مستخدمي المكملات التي تحتوي على عناصر غذائية لها حدود قصوى للاستهلاك، يتناولونها بما يتجاوز الإرشادات المحددة، فيما تجاوز أكثر من 60% منهم حدًا واحدًا على الأقل من هذه الحدود.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)