اليابان: تصاعد ضغوط التضخم جراء أسعار النفط يضع ”البنك المركزي“ أمام تحديات نقدية صعبة
طوكيو- (جيجي برس)-- أبدى بنك اليابان حذراً متزايداً بشأن ضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام وسط التوترات في الشرق الأوسط. وأظهرت بيانات البنك الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع المتبادلة بين الشركات، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مارس/أذار ليصل إلى 129.5 نقطة، مقارنة بمتوسط عام 2020 البالغ 100 نقطة.
ويؤدي الارتفاع في أسعار المنتجين إلى زيادة تكاليف المشتريات للشركات، وهو ما ينعكس لاحقاً على نمو أسعار المستهلكين. ومن المتوقع أن يواجه بنك اليابان صعوبات في توجيه سياسته النقدية، حيث إن رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم قد يؤدي إلى ركود اقتصادي.
كما سجل مؤشر أسعار المنتجين لشهر مارس/أذار ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق، متسارعاً من نسبة 0.1% المسجلة في فبراير/شباط. وارتفعت أسعار المنتجات النفطية والفحم، مثل البنزين وزيت الغاز، بنسبة 7.7% على أساس شهري، بينما صعدت أسعار المنتجات الكيماوية، بما في ذلك مادة ”البنزين“ المستخدمة في صناعة البلاستيك والمطاط الاصطناعي، بنسبة 1.7%.
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)