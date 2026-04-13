اليابان توظف الذكاء الاصطناعي لإحياء قطاع السفن ومضاعفة إنتاجه

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية يوم الجمعة عن إجراءات لتعزيز الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في قطاع بناء السفن، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات إصلاح السفن المحلية، وذلك كجزء من هدف رئيسة الوزراء ”تاكايتشي ساناي“ لإحياء هذه الصناعة.

وفي الوقت الحالي، تُجرى معظم عمليات الإصلاح في اليابان على السفن المحلية، بينما يتم إصلاح حوالي 90% من السفن المستخدمة في المسارات الدولية، مثل ناقلات النفط، في الخارج. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحسين نظام إصلاح السفن المحلي لضمان استقرار النقل البحري.

كما وضعت الحكومة اليابانية هدفاً لمضاعفة بناء السفن السنوي بحلول عام 2035، وأقرت بضرورة تعزيز إمدادات قطع غيار السفن مثل أجهزة السونار والمراوح. وتخطط الحكومة لتمويل هذه الإجراءات من خلال صندوق بقيمة 120 مليار ين مخصص لتنشيط قطاع بناء السفن، وهو مدرج في الميزانية الإضافية للسنة المالية 2025، بينما تعتزم مواصلة المناقشات حول إطار عمل لبناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال.