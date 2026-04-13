مجموعة العشرين تناقش تداعيات الأزمة الإيرانية في اجتماعها بواشنطن

طوكيو - (جيجي برس)-- من المقرر أن يناقش كبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين آفاق الاقتصاد العالمي في ظل استمرار الأزمة الإيرانية، وذلك خلال اجتماعهم المرتقب في واشنطن يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يتبادل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة وجهات النظر بشأن سبل تحفيز النمو الاقتصادي، في مواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. كما يُرجح أن يشمل جدول الأعمال مناقشة تخفيف القيود التنظيمية.

ومن اليابان، ستشارك وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا في الاجتماع.

ويُعد هذا أول اجتماع وزاري لمجموعة العشرين هذا العام، بعدما قررت الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة في عام 2026 عدم عقد اجتماع فبراير/ شباط المعتاد لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت أدى فيه الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)