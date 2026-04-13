القبض على رجل في اليابان بتهمة التخلص من جثة… والضحية يُرجّح أنها مراهقة مفقودة

أويتا - (جيجي برس)-- ألقت الشرطة، يوم الأحد، القبض على رجل يبلغ من العمر 58 عامًا للاشتباه في قيامه بالتخلص من جثة مجهولة في منطقة جبلية بمدينة بونغونو في محافظة أويتا، جنوب غربي اليابان، وذلك في أوائل مارس/ آذار.

ويُعتقد أن المشتبه به، تادافومي هيمينو، وهو من سكان مدينة أويتا، قد يكون على صلة باختفاء مراهقة منذ مطلع الشهر نفسه، فيما تواصل شرطة المحافظة التحقيق في احتمال ارتباط القضيتين.

ووفقًا للشرطة، قاد تتبع تحركات الفتاة المفقودة إلى الاشتباه بعلم المتهم بملابسات اختفائها. وخلال الاستجواب، أقرّ بالتهم الموجهة إليه، وأدلى بتصريحات تفيد بتورطه في قتلها.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، عثرت الشرطة على جثة مجهولة في جبال بونغونو، ويُرجّح أنها تعود للفتاة المفقودة. ومن المقرر إجراء تشريح للجثة لتحديد الهوية وسبب الوفاة.

وأفادت الشرطة بأن آخر ظهور للفتاة كان في منزل عائلتها بمحافظة أويتا نحو الساعة 11:30 مساءً من يوم 2 مارس/ آذار، قبل أن تنقطع أخبارها. وقد أبلغت والدتها عن اختفائها في 4 مارس/ آذار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)