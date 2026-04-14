شرطة طوكيو تعتقل موظفًا سابقًا في مركز رعاية أطفال بتهمة الاعتداء الجنسي

طوكيو - (جيجي برس)-- ألقت شرطة طوكيو القبض على عامل سابق في مركز لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة تشيبا، شرق طوكيو، بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات كانت تتردد على المركز.

ويُشتبه في أن تاكايا غوتو، البالغ من العمر 46 عامًا، والمقيم في هاتشيوجي بطوكيو، قد اصطحب الطفلة إلى منزله، وارتكب معها أفعالًا مخلة بالآداب، وقام بتصوير المشهد بهاتفه الذكي في فبراير/ شباط 2024، عندما كان مسؤولًا عن اصطحاب الأطفال من وإلى المركز.

وقد انكشفت القضية بعد أن تلقت الشرطة معلومات ذات صلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وينفي غوتو هذه الادعاءات، لكنه يعترف بانجذابه الجنسي لأطفال ما قبل المدرسة والابتدائية، بحسب مصادر مطلعة.

وأفادت المصادر أنه يحمل رخصة معلم حضانة، وشغل العديد من الوظائف المتعلقة بالأطفال. خلال التحقيق، عثرت الشرطة على صور لفتيات صغيرات أخريات يُعتقد أن المشتبه به قد التقطها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)