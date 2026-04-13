تحرك ياباني مكثف: تاكايتشي تبحث استقرار ”هرمز“ مع باكستان وتؤمن ”المعادن النادرة“ مع فيتنام

طوكيو - (جيجي برس)-- أجرت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع نظيرها الباكستاني، شهباز شريف، استمرت نحو 15 دقيقة، ركزت على تطورات الأوضاع في إيران. واتفق الجانبان على التعاون الوثيق من أجل التهدئة العاجلة واستعادة الاستقرار في مضيق هرمز، وذلك وفقاً لما أدلت به تاكايتشي للصحفيين في مقر إقامتها.

وخلال الاتصال، أكدت تاكايتشي أن ”استعادة استقرار مضيق هرمز تعد مهمة ملحة“، فيما أعرب شريف عن رغبة بلاده في ”مواصلة التعاون مع اليابان لضمان سلامة الملاحة والتهدئة السريعة للأوضاع“. كما أبدت رئيسة الوزراء اليابانية تقديرها ودعمها لجهود شريف والمسؤولين الباكستانيين في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أهمية التوصل لاتفاق نهائي في أقرب وقت، ومؤكدة عزمها الاستمرار في الجهود الدبلوماسية والتواصل مع قادة كلا الطرفين.

وفي سياق منفصل، أجرت تاكايتشي محادثات هاتفية مع الأمين العام للحزب الشيوعي ورئيس فيتنام، تو لام، حيث أكد الزعيمان التزامهما بالتعاون لتعزيز مرونة الطاقة في منطقة آسيا. وصرحت تاكايتشي للصحفيين بأن ”فيتنام تمتلك سادس أكبر احتياطي للمعادن النادرة في العالم، لذا فإن التنسيق معها يكتسب أهمية قصوى من منظور الأمن الاقتصادي“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)