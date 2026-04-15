اليابان: قيود على الشواحن المحمولة في الرحلات الجوية تدخل حيّز التنفيذ قريبًا

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة النقل اليابانية، يوم الثلاثاء، فرض قيود أكثر صرامة على شواحن الطاقة المحمولة على متن الطائرات اعتبارًا من 24 أبريل/ نيسان، وذلك على خلفية سلسلة من الحوادث المرتبطة بهذه الأجهزة خلال الرحلات الجوية.

وبموجب القواعد الجديدة، يُسمح لكل مسافر بحمل ما يصل إلى شاحنين محمولين كحد أقصى ضمن الأمتعة اليدوية، على ألا تتجاوز سعة كل منهما 160 واط/ساعة.

كما يُحظر شحن هذه الشواحن أو استخدامها لشحن الأجهزة الإلكترونية، مثل الهواتف الذكية، أثناء الرحلة.

وتبقى القواعد الحالية سارية، إذ يتعين حمل شواحن الطاقة المحمولة داخل المقصورة وعدم وضعها في الأمتعة المسجلة، مع ضرورة إبقائها في متناول اليد بدلًا من تخزينها في الخزائن العلوية أو غيرها من أماكن التخزين.

ويواجه من يخالف هذه القواعد، سواء بشحن الشواحن المحمولة أو بحمل أكثر من شاحنين على متن الطائرة، عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين أو غرامة تصل إلى مليون ين ياباني.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)