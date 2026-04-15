نيسان تعتمد الذكاء الاصطناعي في 90% من طرازاتها وتكشف عن رؤية استراتيجية لاستعادة النمو

يوكوهاما - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور، يوم الثلاثاء، عن خطتها لتجهيز 90% من طرازات مركباتها المستقبلية بتقنيات القيادة الذاتية القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تأتي هذه الخطة ضمن الرؤية طويلة المدى التي أصدرتها الشركة في اليوم نفسه، والتي تدعو أيضاً إلى تقليص تشكيلة طرازاتها العالمية من 56 طرازاً إلى 45 طرازاً، مع الانسحاب من الطرازات ذات الربحية المنخفضة. كما ستعمل الشركة على تعزيز توحيد المعايير لقطع الغيار لرفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وصرح إيفان إسبينوزا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان، للصحفيين بأن أداء الشركة بدأ يستقر في وقت أبكر مما كان متوقعاً بفضل إجراءات إعادة الهيكلة، التي شملت إغلاق مصانع وتقليص الوظائف، واصفاً الرؤية الجديدة بأنها خارطة طريق لاستعادة النمو.

وتضع الرؤية طويلة المدى ”الذكاء الاصطناعي“ في قلب عملية تطوير المركبات؛ حيث تخطط نيسان لتقديم الجيل القادم من تكنولوجيا القيادة الذاتية بحلول نهاية السنة المالية 2027 في سيارة ”إلجراند“ (Elgrand) الفاخرة الجديدة من فئة ”الميني فان“، والمقرر طرحها هذا الصيف.

وفي إطار هذه الرؤية، حددت صانعة السيارات كلاً من اليابان والولايات المتحدة والصين كـ ”أسواق رائدة“. ففي اليابان، تعتزم الشركة إطلاق طرازات جديدة لجذب العملاء الشباب بدءاً من السنة المالية 2028، بهدف تحقيق مبيعات سنوية تصل إلى 550,000 وحدة بحلول السنة المالية 2030، بزيادة قدرها نحو 20% عن السنة المالية 2024.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)