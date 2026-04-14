ارتفاع معدلات الشعور بالوحدة في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح أجرته الحكومة اليابانية عام 2025 أن 4.5% من المشاركين في البلاد يشعرون بالوحدة ”غالباً أو باستمرار“، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن العام السابق.

وبحسب الدراسة التي أجراها مكتب رئاسة الوزراء في شهر ديسمبر/كانون الاول، فإن نسبة الشعور بالوحدة الدائمة كانت أكثر ارتفاعاً بين الأشخاص في سن الثلاثينيات إلى الخمسينيات. كما كشفت النتائج أن 13.7% من المشاركين يشعرون بالوحدة أحياناً، بينما أفاد 19.5% بأنهم تنتابهم هذه المشاعر بين الحين والآخر.

وأشارت البيانات إلى وجود ارتباط وثيق بين الوحدة والعزلة الاجتماعية، حيث تميل مشاعر الوحدة إلى أن تكون أقوى لدى الأشخاص الذين نادراً ما يتناولون الطعام مع الآخرين؛ إذ بلغت نسبة من يشعرون بالوحدة ”غالباً أو باستمرار“ 17.3% ضمن هذه الفئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)