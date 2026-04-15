تاكايتشي وسلطان عُمان يتفقان على خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

طوكيو- أبريل (جيجي برس)-- اتفقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي وسلطان عُمان هيثم بن طارق، يوم الثلاثاء، على التعاون المشترك للمساهمة في خفض التصعيد المتعلق بالأوضاع مع إيران.

وخلال اتصال هاتفي استغرق 20 دقيقة، شددت تاكايتشي على الأهمية القصوى لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز لجميع السفن، بما في ذلك سفن اليابان والدول الآسيوية الأخرى، في أسرع وقت ممكن؛ حيث يواجه المضيق حصاراً فعلياً في خضم الصراع القائم بين القوات الأمريكية الإسرائيلية وإيران.

كما أعربت رئيسة الوزراء عن شكرها لجهود سلطنة عُمان في حماية الرعايا اليابانيين. وفي تصريحات للصحفيين عقب المكالمة، أشارت إلى أن اليابان ستدرس تقديم دعم لإعادة الإعمار لسلطنة عُمان التي تكبدت خسائر بشرية ومادية جراء الصراع.

من جانبه، أكد السلطان العُماني على ضرورة تسوية الأوضاع عبر القنوات الدبلوماسية، مؤبداً استعداده للتعاون مع اليابان والدول الأخرى لاستعادة استقرار المنطقة وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

هذا وقد أجرت تاكايتشي محادثات هاتفية مماثلة مع قادة دول أخرى ذات صلة، شملت إيران وباكستان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)