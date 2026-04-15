صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2026

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- خفض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2026 إلى 3.1%، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الصادرة في يناير/ كانون الثاني.

وتفترض هذه التوقعات أن يكون الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط، الناجم عن الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قصير الأمد، وذلك وفقًا لأحدث تقرير للصندوق بعنوان ”آفاق الاقتصاد العالمي“.

كما حذر الصندوق من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط ينطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أنه في حال بلغ متوسط أسعار النفط الخام نحو 100 دولار للبرميل في عام 2026، مع تراجع طفيف فقط في العام التالي، فإن النمو العالمي قد ينخفض إلى 2.5%. وفي هذا السيناريو، سيرتفع التضخم العالمي إلى 5.4%، وهو أعلى بكثير من التقديرات الأساسية البالغة 4.4%.

وفي المقابل، إذا بلغ متوسط أسعار النفط 110 دولارات في عام 2026 وواصل الارتفاع في 2027، فمن المتوقع أن يحوم النمو العالمي حول 2% خلال العامين المقبلين، ما يضع الاقتصاد العالمي على حافة الركود، بحسب التقرير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)