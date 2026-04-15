【فيديو】أزهار ”شيبازاكورا“ في ذروة تألقها بمتنزه هيتسوجياما في مدينة تشيتشيبو

بلغت أزهار ”شيبازاكورا“ (الطحلب الوردي) ذروة تفتحها في متنزه هيتسوجياما بمدينة تشيتشيبو، محافظة سايتاما، حيث تزدان الحديقة بأكثر من 400 ألف زهرة من 10 أنواع مختلفة. ووفقاً للمسؤولين في المدينة، فقد بدأ الإزهار هذا العام قبل موعده المعتاد بأسبوع بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تصل ذروة المشهد الجمالي خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. — تم التصوير في يوم 14.