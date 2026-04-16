اليابان ودول أخرى تدعو إلى وقف فوري للقتال في لبنان

طوكيو - (جيجي برس)-- دعت اليابان وبريطانيا وأستراليا وسبع دول أخرى، يوم الثلاثاء، إلى وقف فوري للقتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقالت الدول العشر في بيان مشترك: ”ندعو إلى وقف عاجل للأعمال العدائية في لبنان“.

وأضاف البيان: ”يجب وقف الهجمات التي تهدد سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، كما يتعين على جميع أطراف النزاع، وفي جميع الظروف، احترام القانون الدولي الإنساني“.

وأدانت الدول ”بأشد العبارات“ الهجمات التي أسفرت عن مقتل جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في جنوب لبنان خلال مارس/آذار.

وفي الوقت نفسه، واصلت إسرائيل هجماتها على حزب الله في لبنان، حتى بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى الأسبوع الماضي. وقد تجاوز عدد القتلى في لبنان جراء هذا النزاع ألفي شخص منذ الثاني من مارس/آذار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)